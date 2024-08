Málefni Jóhanns og rifrildið umdeilda til umræðu í vinsælasta þætti Bretlands – „Ég var ánægður að sjá Jóhann Berg láta ekki urða yfir sig“

Málefni Jóhanns Berg Guðmundssonar og Vincent Kompany voru til umræðu í þættinum Overlap hjá Sky sem er einn vinsælasti umræðuþáttur í heimi þegar kemur að fótbolta.

Myndband úr nýrri heimildarmynd um Burnley vakti gríðarlega athygli þar sem Kompany urðaði yfir Jóhann Berg sem svaraði honum hressilega.

Kompany er hættur sem þjálfari Burnley en Jóhann Berg hafði ætlað að hætta hjá Burnley en snéri aftur þegar Kompany hætti.

📢MISSION TO BURNLEY S2 SPOLIER 📢

What is your thoughts on the Kompany v Guðmundsson scene? #burnley #burnleyfc #twitterclarets🤯 pic.twitter.com/Sv2hFpJWCY

— Burnley FC Clips (@BurnleyFC_clips) August 11, 2024