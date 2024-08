De Gea lentur í Flórens – Er Albert næstur í röðinni?

David de Gea er lentur í Flórens og endurkoma hans á fótboltavöllinn nálgast, hann hefur náð saman við Fiorentina.

De Gea hefur samþykkt eins árs samning hjá félaginu og er möguleiki á að framlengja hann.

De Gea hefur ekki verið með félag í fjórtán mánuði eftir að Manchester United ákvað að láta hann fara.

De Gea hefur farið í viðræður við mörg félög en ekki viljað taka þeim boðum en var klár þegar Fiorentina kom.

Fiorentina er á fullu að reyna að styrkja hóp sinn og telja miðlar á Ítalíu að Albert Guðmundsson sé næstur í röðinni.

Fiorentina hefur lengi viljað fá Albert í sínar raðir og ræðir nú við Genoa um kaup og kjör.

💜🛬 David de Gea, just landed in Florence to sign in as new Fiorentina player.

He’s back! 🇪🇸 pic.twitter.com/5fFCbIyW4U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024