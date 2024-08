Sagan fer af stað á ný – United er byrjað að skoða De Jong aftur

Manchester United er samkvæmt fréttum á Englandi byrjað að skoða þann möguleika að fá Frenkie de Jong á nýjan leik.

United var fyrir tveimur árum að eltast við De Jong en mistókst að fá hann.

Nú segir í fréttum að Erik ten Hag sé byrjaður að gæla við það að fá De Jong og að Barcelona sé tilbúið að selja hann.

United telur sig geta fengið hann á um 35 milljónir punda.

Í fréttum segir að De Jong sé til í að lækka laun sín til að vinna með Erik ten Hag á nýjan leik eftir farsælt samstarf hjá Ajax á árum áður.

🚨 Manchester United have made another approach to sign Frenkie De Jong from Barcelona. They are willing to do a deal for around £30-£40M.

(Source: @MichaelPlant82 ) pic.twitter.com/b2Ue87V5qs

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 7, 2024