Arne Slot setur það í forgang að kaupa í þessa stöðu – Eru í viðræðum

Arne Slot stjóri Liverpool hefur beðið félagið um að setja það í forgang að kaupa djúpan miðjumann á næstu vikum.

Slot hefur ekki keypt neinn inn í sumar en The Athletic segir að miðjumaður sé í forgangi.

Athletic veit ekki hvaða leikmann Liverpool er að eltast við en segja að sá leikmaður spili ekki á Englandi.

Slot er á leið inn í sitt fyrsta tímabil með Liverpool og hefur liðið litið vel út á undirbúningstímabilinu.

Búist er við að Liverpool sæki fleiri leikmenn og horfa margir í að Slot fái miðvörð inn.

🚨 Liverpool aim to bolster Arne Slot side by signing new No6 before summer transfer window shuts. #LFC pursuing midfielder not currently playing in Premier League – position viewed as a market priority at Anfield. That + more on other clubs @TheAthleticFC https://t.co/lrk6dDTqTD pic.twitter.com/LqqoLh5xEO

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 6, 2024