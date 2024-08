Bandaríkjamenn láta goðsögnina heyra það: Ekki íþróttin fyrir hann – ,,Það er stórfurðulegt“

Margir Bandaríkjamenn létu goðsögnina sjálfa Zlatan Ibrahimovic heyra það á dögunum eftir leik New York Yankees í hafnabolta þar í landi.

Zlatan er nafn sem allir knattspyrnuaðdáendur ættu að kannast við en hann hefur lagt skóna á hilluna.

Svíinn gerði garðinn frægan með liðum eins og Juventus, Inter Milan, AC Milan, Paris Saint-Germain, Barcelona og Manchester United svo eitthvað sé nefnt.

Hann fékk hins vegar falleinkunn fyrir upphafskastið í þessum ágæta hafnaboltaleik og ljóst að Zlatan er betri með fótunum en höndunum.

,,Hann hefði bara átt að sparka í boltann,“ skrifar einn og bætir annar við: ,,Ég bara skil ekki hvernig allir íþróttamenn geta ekki kastað bolta? Það er stórfurðulegt.“

Myndband af þessu má sjá hér.

Zlatan Ibrahimovic delivering a first pitch at the Yankee Stadium ⚾️😅

pic.twitter.com/GYidWYq9fP

— SPORTbible (@sportbible) August 3, 2024