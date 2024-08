Var þetta síðasti landsleikurinn? – Réð ekki við sig og brast í grát

Brasilíska goðsögnin Marta fékk að líta beint rautt spjald er Brasilía spilaði við Spán á Ólympíuleikunum.

Marta er líklega besti leikmaður í sögu Brasilíu en hún er 38 ára gömul í dag og er líklega að spila á sínu síðasta tórmóti.

Marta braut klaufalega af sér í viðureigninni og fékk að launum rautt spjald sem hún tók ekki vel.

Spjaldið var í raun verðskuldað en Marta gat ekki annað en grátið eftir ákvörðun dómarans er hún gekk af velli.

Marta gaf það út fyrr á árinu að hún myndi hætta í landsliðsfótbolta 2024 og þarf Brasilía að komast í undanúrslit svo hún fái annað tækifæri í treyju heimalandsins.

Brasilía spilar gegn Frökkum í 8-liða úrslitum í dag og verður Marta ekki til taks.

Marta with the red card. Would’ve made a good wwe move. Brazil vs spain olympics pic.twitter.com/eczt8FORyj

— Thin Diesel (@MostlyKelp) July 31, 2024