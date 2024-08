Romano með áhugaverð tíðindi af málefnum Alberts

Fabrizio Romano sérfræðingur í félagaskiptum segir að Fiorentina sé að setja allt á fullt til að kaupa Albert Guðmundsson af Genoa.

Fiorentina bauð nokkra milljarða í Albert í janúar en Genoa hafnaði því.

Mikið var rætt og ritað um Albert fyrir sumarið en aðeins hefur hægt á þeim sögum undanfarnar vikar.

Nú virðist Fiorentina ætla að setja allt í botn til að reyna að klófesta Albert og er viðbúið að fleiri lið reyni slíkt hið sama.

Albert var magnaður með Genoa á síðustu leiktíð í Seriu en ákæra á hendur honum hér á Íslandi virðist hafa hægt á ferlinu um að skipta um lið.

Romano segir að Fiorentina sé að skoða að leggja fram nýtt tilboð í Albert á allra næstu dögum.

🟣🇮🇸 Fiorentina are pushing in talks to sign Albert Gudmundsson, top target since January and still on their list.

Nico González, among Juventus targets as reported yesterday and Fiorentina are considering new bid for Gudmundsson.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/chkRhUxF6h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024