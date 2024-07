Staðfest að vonarstjarna Arsenal fari til Manchester United

Chido Obi Martin, eitt mesta efni enska fótboltans hefur ákveðið að skrifa undir hjá Manchester United.

Obi Martin sem er 16 ára framherji ákvað að fara frá Arsenal en félagið reyndi ýmislegt til að halda honum.

Fabrizio Romano segir Martin hafa valið Manchester United vegna þess á hvaða vegferð félagið stefnir.

United hefur styrkt sig hressilega utan vallar eftir að Sir Jim Ratcliffe eignaðist hlut í félaginu.

Martin fékk mörg tilboð frá Þýskalandi sem hefðu fært honum meiri fjármuni.

Martin er 16 ára og er með enskt og danskt vegabréf.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024