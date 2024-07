Yfirgefur Sádi-Arabíu og tekur áhugavert skref

Ivan Rakitic, fyrrum leikmaður Barcelona og Sevilla, er á förum frá Sádi-Arabíu eftir hálft ár með Al-Shabab í efstu deild þar í landi.

Hinn 36 ára gamli Rakitic vildi fara til Króatíu og hefur hann skrifað undir hjá Hajduk Split.

Gennaro Gattuso, AC Milan goðsögn, er stjóri liðsins og þá spilar Ivan Perisic, fyrrum liðsfélagi Rakitic úr landsliðinu, með liðinu.

Rakitic, sem á yfir 100 A-landsleiki að baki fyrir Króatíu, skrifar undir tveggja ára samning við Hajduk Split.

