Liverpool og Feyenoord búin að skrifa undir alla pappíra

Liverpool og Feyenoord hafa skrifað undir alla pappíra hvað varðar skipti knattspyrnustjórans Arne Slot frá hollenska félaginu til þess enska.

Það virðist ekkert geta komið í veg fyrir að Slot verði næsti stjóri Liverpool og taki þar með við af Jurgen Klopp eftir níu ár þess síðarnefnda á Anfield.

Liverpool greiðir Feyenoord 13-15 milljónir evra fyrir Slot.

Það þarf að bíða aðeins eftir að félögin staðfesti tíðindin en áætlað er að það gerist í þessari viku.

🔴🔐 Liverpool and Feyenoord have signed all documents for Arne Slot’s imminent move to #LFC as new head coach.

It will still take some time for the official club statement, planned between clubs for this week.

All done and sealed. 🇳🇱 pic.twitter.com/daB6HBOn88

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024