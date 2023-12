Verðlaunaður með nýjum samningi

Destiny Udogie er að fá nýjan og betri samning við Tottenham eftir góða frammistöðu undanfarið.

Fabrizio Romano segir frá þessu en Udogie hefur átt góðu gengi að fagna með Tottenham á leiktíðinni það sem af er.

Bakvörðurinn knái á fjögur ár eftir af samningi sínum en Tottenham vill framlengja hann enn frekar og borga leikmanninum hærri laun einnig.

Tímaspursmál er hvenær tilkynnt verður um þetta.

Hinn tvítugi Udogie er ítalskur og spilaði sína fyrstu A-landsleiki í haust.

