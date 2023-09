Sjáðu myndbandið: Guardiola hálf vandræðalegur er hann var spurður út í Manchester United

Pep Guardiola, stjóri Manchester City, vakti athygli á fréttamannafundi fyrir leik liðsins gegn Rauðu Stjörnunni í Meistaradeild Evrópu á morgun.

Þar ræddi Spánverjinn hugsanlega keppinauta City um Englandsmeistaratitilinn á þessari leiktíð. Nefndi hann Arsenal og Liverpool á nafn í þessu samhengi.

Þá spurði einn blaðamaður hann út í Manchester United. Guardiola hló hálf vandræðalega áður en hann svaraði.

„Þeir hafa ekki byrjað eins og við var búist, eins og Chelsea. En þetta er Manchester United svo þeir komast í gang fyrr en síðar,“ sagði Guardiola.

Myndband af þessu er hér að neðan.

Pep Guardiola's reaction when asked of Manchester United start to the season.

Chelsea . #MondayMotivation #MUFCpic.twitter.com/jy4fcDzCml

— Engrtobechukwu (@engrtobechukwu) September 18, 2023