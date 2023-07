William Saliba er á barmi þess að krota undir nýjan samning við Arsenal.

Hinn 22 ára gamli Saliba var algjör lykilmaður hjá Arsenal á síðustu leiktíð þegar liðið hafnaði í öðru sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Hann á aðeins ár eftir af samningi sínum og voru því margir stuðningsmenn orðnir áhyggjufullir.

Saliba mun hins vegar skrifa undir nýjan fjögurra ára samning, með möguleika á árs framlengingu, á allra næstunni.

Franski miðvörðurinn gekk í raðir Arsenal 2019 en var lánaður út þrisvar og spilaði fyrst fyrir aðalliðið á síðustu leiktíð.

