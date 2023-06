Hugur í Beckham eftir komu Messi – Di Maria með tilboð og eltast við Busquets

Eftir að hafa tryggt sér Lionel Messi er hugur í David Beckham og öðrum eigendum Inter Miami sem virðast ætla að smíða sér stjörnulið.

Þannig segir í fréttum dagsins að Angel di Maria sé með tilboð frá félaginu sem hann skoðar.

Hann gæti spilað með samlanda sínum í Miami en skoðar kosti sínu í Evrópu áður en hann tekur ákvörðun. Samningur hans við Juventus er á enda.

Sergio Busquets vinur Messi frá Barcelona er efstur á lista Inter Miami fyrir sumarið en hann er með tilboð frá Sádí Arabíu.

Busquets var að yfirgefa Barcelona en það kemur í ljóst á næstu vikum hvaða skref hann tekur undir lok ferilsins.

Inter Miami are considering a move for Ángel Di Maria as free agent, as called by @CLMerlo — understand they are informed on conditions of the deal. 🇺🇸🇦🇷 #MLS

Europe remains the priority, Benfica are on it. Meanwhile, Inter Miami are still insisting to sign Sergio Busquets. pic.twitter.com/kSMnIzsZRp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023