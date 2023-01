Karius verður áfram fyrir norðan

Loris Karius hefur skrifað undir nýjan samning við Newcastle út þessa leiktíð.

Markvörðurinn gekk í raðir félagsins í upphafi tímabils en gerði aðeins samning þar til í janúar.

Nú er hins vegar ljóst að hann verður áfram.

Karius er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Liverpool. Hann yfirgaf félagið endanlega síðsasta sumar eftir að hafa verið á láni nokkur tímabil.

Flestir muna eftir því þegar Karius gerði tvö afdrifarík mistök í marki Liverpool í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu 2018 gegn Liverpool.

Fyrir hjá Newcastle eru markverðir á borð við Nick Pope og Martin Dubravka. Samkeppnin er því hörð.

🤝 @LorisKarius has extended his contract until the end of the 2022/23 season!

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) January 19, 2023