Dagný verður fyrirliði West Ham

West Ham hefur staðfest að Dagný Brynjarsdóttir verði fyrirliði liðsins á komandi leiktíð í ensku Ofurdeildinni.

Dagný hefur verið á mála hjá West Ham síðan 2021 og er fastamaður á miðjunni hjá liðinu.

West Ham hafnaði í sjötta sæti deildarinnar á síðustu leiktíð. Næsta leiktíð hefst í næsta mánuði. West Ham á útileilk gegn Chelsea þann 11. september.

Dagný á að baki 105 leiki fyrir íslenska A-landsliðið. Hún hefur skorað 35 mörk í þeim.

We are delighted to announce that Dagný Brynjarsdóttir has been appointed captain for the 2022/23 season!

