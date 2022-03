Sakaður um að stinga náinn vin í bakið þegar hann var í sárum sínum í gær

John Terry fyrrum fyrirliði Chelsea er sakaður um að stinga sinn gamla félaga Frank Lampard í bakið. Terry birti Twitter færslu í gær sem fer öfugt ofan í marga.

Lampard er í dag stjóri Everton. Tottenham tók á móti Everton á heimavelli í ensku úrvalsdeildinni í gær. Tottenham er í baráttu um Meistaradeildarsæti á næstu leiktíð en Everton er hins vegar í fallbaráttu. Ryan Sessegnon gaf boltann fyrir markið á 14. mínútu og Michael Keane, varnarmaður Everton, setti boltann í eigið net.

Tottenham menn tóku öll völd á vellinum eftir fyrsta markið og bættu við öðru marki þremur mínútum síðar. Dejan Kulusevski gaf þá á Heung-min Son sem lét vaða en Jordan Pickford hefði mátt gera betur í marki Everton. Heimamenn óðu í færum í fyrri hálfleik og Harry Kane bætti við þriðja markinu á 37. mínútu eftir sendingu frá Matt Doherty og staðan 3-0 þegar flautað var til loka fyrri hálfleiks. Everton var ekki með skot í öllum hálfleiknum.

Sergio Reguilon kom inn á sem varamaður í hálfleik og skoraði með fyrstu snertingu sinni í leiknum þegar hann setti boltann í netið eftir fyrirgjöf frá Kulusevski. Harry Kane bætti við fimmta marki heimamanna á 55. mínútu eftir aðra stoðsendingu frá Matt Doherty og lokatölur 5-0.

Terry horfði á leikinn eins og margir og birti þessa færslu.

This could be 6… pic.twitter.com/IUBkwDrmH3 — John Terry (@JohnTerry26) March 7, 2022

Færslan fór öfugt ofan í marga og er Terry ítrekaður kallaður snákur og fleira í þeim dúr.

Frank Lampard didn't support you in the worst moment of your life for you to violate him like that…☠️#TOTEVE https://t.co/qSTP2fxA46 pic.twitter.com/UxxqK24Vg6 — /parte medico fan/ (new account) (@trainingmanfan) March 7, 2022

“That wasn’t very Chelsea from my mate there (laughs) but seriously Johnny’s a fucking snake” https://t.co/xWpQNJU5LS pic.twitter.com/lhdq74oNol — ً (@Bk8iP3) March 7, 2022

If anyone of my boys did this to me I swear down 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/01hHS3Lrxl — SOETAN DIAZ💕🦅 (@cosyo_) March 7, 2022