Ólíklegt að Mbappe verði með gegn Real Madrid í Meistaradeildinni

Stórveldin Paris Saint-Germain og Real Madrid mætast í seinni leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistardeildar Evrópu karla á miðvikudagskvöld.

Parísarliðið er með 1-0 forystu frá fyrri leiknum en þá reyndist Kylian Mbappe hetja liðsins er hans skoraði sigurmark heimamanna í uppbótartíma.

Kylian Mbappé is a doubt to face Real Madrid on Wednesday after an injury in training, per multiple reports pic.twitter.com/wf73XAtIBP

— B/R Football (@brfootball) March 7, 2022