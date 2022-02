Sjáðu myndbandið: Ronaldo bálreiður út í samlanda sinn hjá Man Utd

Cristiano Ronaldo, stjarna Man Utd var afar ósáttur með samlanda sinn, Bruno Fernandes, fyrir að gefa ekki á sig er hann var í kjörstöðu fyrir framan mark Watford í leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni í gær.

Leiknum lauk með markalausu jafntefli. Gæti það reynst dýrt fyrir Man Utd í baráttunni um sæti í Meistaradeild Evrópu.

Það var snemma í leiknum sem Bruno og Ronaldo sluppu í gegn og sá fyrrnefndi hefði aðeins þurft að renna boltanum til hliðar á félaga sinn. Hann ákvað hins vegar að skjóta sjálfur og láta verja frá sér.

Ronaldo var pirraður yfir þessu eins og má sjá í myndbandinu hér fyrir neðan.

Bruno Fernandes could have easily passed it Ronaldo here pic.twitter.com/stGh7RTn0N

