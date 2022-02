Fred og Telles greindust með COVID-19

Manchester United verður án Fred og Alex Telles þegar liðið heimsækir Burnley í ensku úrvalsdeildinni á morgun.

Báðir hafa greinst með COVID-19 veiruna en Fred mætti á æfingu í morgun en var sendur heim eftir tuttugu mínútur.

Þeir félagar þurfa að vera heima hjá sér þangað til þeir greinast neikvæðir.

Fred kom við sögu í tapi gegn Middlesbrough á föstudag en Telles kom ekki við sögu í leiknum.

Fjöldi leikmanna United fékk COVID fyrir áramót og þurfti að loka æfingasvæði félagsins í nokkra daga.

🚨 | Alex Telles and Fred are unavailable for Manchester United's game against Burnley after testing positive for COVID pic.twitter.com/hqhZhedRfc

— Football Daily (@footballdaily) February 7, 2022