Tottenham lánar annan leikmann til Spánar

Tottenham er að lána miðjumanninn Giovani Lo Celso til Villarreal á Spáni. Leikmaðurinn mun leika á Spáni út þessa leiktíð.

Þetta er annar leikmaðurinn sem Tottenham lánar til Spánar á þessum gluggadegi. Bryan Gil fór til Valencia.

Lo Celso kom til Tottenham frá Real Betis árið 2020.

Unai Emery, stjóri Villarreal, er sagður hafa verið lykillinn að því að sannfæra Lo Celso um að velja Villarreal fram yfir Lyon, sem einnig var orðað við Argentínumanninn.

