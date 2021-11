Sjáðu þegar blaðamaður baunaði á Klopp í gær – „Þetta er móðgun við okkar heimsálfu“

Ojora Babatunde fréttamaður frá Afríku er síður en svo sáttur með Jurgen Klopp stjóra Liverpool og ummæli hans um Afríkukeppnina.

Klopp er ekki spenntur fyrir Afríkukeppninni í janúar enda missir hann bæði Mo Salah og Sadio Mane í keppnina. Tveir af bestu mönnum liðsins verða þá fjarverandi í nokkrar vikur.

Á dögunum var Klopp að ræða um málið og talaði um Afríkukeppnina sem litla keppni.

Babatunde var svo mættur á fréttamannafund Jurgen Klopp í gær og lét í sér heyra.

„Hæ Jurgen, þú kallaðir Afríkukeppnina lítið mót. Þetta er móðgun við leikmennina, móðgun við stuðningsmenn, móðgun við fólkið og móðgun við okkar heimsálfu. Ég tel þig skulda okkar heimsálfu afsökunarbeiðni,“ sagði Babatunde.

Svar Klopp má sjá hér að neðan.

Klopp responding to my question on his comment on AFCON being a little tournament.#AFCON2021 pic.twitter.com/n9jsl9TPan

— Ojora Babatunde (@ojbsports) November 24, 2021