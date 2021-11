Fréttamaður RÚV hjólar í Vöndu – ,,Var í vinnunni í dag en vildi bara ekki útskýra risastóra ákvörðun“

Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður á RÚV, gagnrýnir Vöndu Sigurgeirsdóttur, formann KSÍ, harðlega eftir að Ryotaro Suzuki, sendiherra Japan, birti mynd af sér með formanninum í dag.

Suzuki var í heimsókn hjá KSÍ í dag. Japanska kvennalandsliðið mætir því íslenska á morgun. ,,Ég heimsótti KSÍ, hitti Vöndu Sigurgeirsdóttur, formann sambandsins. Japanska kvennalandsliðið mætir því íslenska í vináttukeik í Hollandi á morgun. Vonandi verður það góður leikur,“ skrifaði Suzuki á Twitter.

Visited KSÍ, the Football Association of Iceland. Met with Vanda Sigurgeirsdóttir, the Chair of the association.

Japan’s women’s team will be playing against Iceland tommorow, in a friendly match in Netherland.

Hope to see a good game there !! pic.twitter.com/S1YAw7olVY

