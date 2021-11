Mögnuð tölfræði Ronaldo eftir leik kvöldsins

Cristiano Ronaldo er fyrsti leikmaður ensks liðs sem skorar í fyrstu fimm leikjum þess í Evrópukeppni á einu tímabili.

Ronaldo skoraði fyrra mark Man Utd í 0-2 sigri gegn Villarreal í kvöld. Fred gerði þá vel í að pressa á Etienne Capoue sem hafði fengið slæma sendingu frá markverði sínum, Geronimo Rulli. Ronaldo fékk svo boltann og vippaði honum yfir Rulli.

Ronaldo hefur nú skorað í báðum leikjum Man Utd gegn Villarreal í Meistaradeildinni. Það sama má segja um báða leikina gegn Atalanta og leikinn gegn Young Boys.

5 – Cristiano Ronaldo is the first ever player to score in each of an English club's first five matches of a single European Cup/Champions League season (excluding qualifiers). Famous. pic.twitter.com/zkmjLaSWqk

— OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2021