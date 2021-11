Ronaldo sendir Solskjær fallega kveðju – „Ole mögnuð manneskja“

Cristiano Ronaldo framherji Manchester United sér á eftir Ole Gunnar Solskjær og segir hann frábæra manneskju. Solskjær var rekinn úr starfi knattspyrnustjóra í gær.

Solskjær fékk Ronaldo aftur til United í sumar en þeir höfðu spilað saman hjá félaginu og áttu gott samband.

„Hann var framherji minn þegar ég kom fyrst á Old Trafford og hann hefur verið þjálfari minn frá því að ég snéri aftur til Manchester United,“ skrifar Ronaldo á Twitter.

Ronaldo segir að Solskjær sé frábær manneskja og að eftirsjá verði af honum.

„Fyrst og síðast er Ole mögnuð manneskja. Ég óska honum alls hins besta í því sem hann tekur sér fyrir hendur í lífinu.“

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.

Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 22, 2021