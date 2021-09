Ótrúleg spenna: Þrjú lið geta orðið meistari – Sex geta fallið

Það er hreint út sagt ótrúlegt spenna í efstu deild karla en nú þegar tvær umferðir eru eftir geta þrjú lið orðið meistari. KR á þó litla sem enga von, liðið þarf að vinna báða leiki sína og treysta á að Breiðablik og Víkingur tapi báðum leikjum.

Á sama tíma þarf liðið að vinna upp 17 mörk sem Breiðablik hefur í forskot á KR í dag. KA og Valur eiga svo enn möguleika á öðru sætinu.

🇮🇸It's all to play for in Iceland!

This grid shows you all the potential finishing positions of every team in the Urvalsdeild! Some positions are more unlikely than others but all are possible!

Who will will be champions and who is going down??? pic.twitter.com/dzIXxablCA

