Sárþjáður á sjúkrahúsi en gerði ótrúlega fallegt góðverk

Gary Neville segir að Craig Pawson dómari hafi gert mistök með því að reka Pascal Struijk leikmann Leeds af velli í gær. Struijk var rekinn af velli eftir að hafa brotið á Harvey Elliott leikmanni Liverpool. Elliott meiddist alvarlega og fótbrotinn, ljóst er að miðjumaður Liverpool verður lengi frá.

Neville telur að rauða spjaldið hafi verið rifið upp vegna þeirra meiðsla sem Elliott varð fyrir frekar en að brotið hafi verið slæmt. „Það er mikilvægast að drengurinn jafni sig en ég efast um að þetta hafi varið rautt spjald,“ sagði Neville á Elland Road í gær.

Elliott var fluttur á sjúkrahús í Leeds þar sem hann var sárþjáður, Jacob ungur drengur sem leikur fyrir U14 ára lið hjá Pumas var hans við hlið á sjúkrahúsinu.

Jacob hafði verið að keppa þegar hann braut bein í hendi sinni. Elliott sá það og ákvað að gefa honum treyjuna sína og skó, hefur þetta vakið verðskuldaða athygli.

Elliott sem var sjálfur sárþjáður fær mikið lof fyrir þetta en drengurinn ungi er stuðningsmaður Liverpool.

Today Jacob, who plays for our U14s Pumas, broke his wrist after a nasty fall.

He ended up in hospital next to @HarveyElliotLFC who despite his own injury gave his shirt and boots to Jacob! Who also happens to be a @LFC fan! We wish you both a speedy recovery! #classact pic.twitter.com/6cybYKWt42

— NEL Juniors (@NELJuniors) September 12, 2021