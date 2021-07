Nýr búningur Inter vekur athygli – Allt öðruvísi en áður

Nýr búningur Ítalíumeistara Inter var kynntur til leiks í dag. Hann hefur vakið mikla athygli, enda allt öðruvísi en hefðbundni röndótti búningur liðsins.

Búningurinn er að mestu dökk -og ljósblár í bland, ásamt smá af svörtum lit. Hefðbundnu rendurnar á búningnum eru ekki til staðar á treyjunni.

Þá hefur merki félagsins einnig verið breytt frá síðustu leiktíð. Búninginn má sjá hér fyrir neðan.

OFFICIAL: Inter Milan have released their new home kit for the 2021/22 season.

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/kZWmQQLseZ

— Squawka News (@SquawkaNews) July 13, 2021