Þetta ætlar Gary Martin að gera ef fótboltinn kemur heim

Gary Martin, sóknarmaður Selfoss, ætlar að lita hárið á sér ljóst ef England vinnur Evrópumótið.

England og Ítalía mætast í úrslitaleiknum sem var að hefjast rétt í þessu.

,,Ef England vinnur þá lita ég hárið á mér ljóst,“ skrifaði Gary á Twitter. Talað hefur verið um að leikmenn enska landsliðsins hafi allir lofað því að lita hárið á sér ljóst, líkt og Phil Foden, ef þeir vinna mótið.

Það verður spennandi að sjá hvort að Gary standi við loforðið ef England verður Evrópumeistari.

If England win … hair is getting dyed blonde 👱 #Euro2020Final

— Gary martin (@feedthebov) July 11, 2021