Sjáðu myndbandið: Þúsundir manna mættu til að kveðja enska landsliðið

Enska landsliðið yfirgaf St. George’s Park, æfingasvæði liðsins á meðan Evrópumótinu stendur yfir, í síðasta sinn í gær. Fjöldi fólks mætti til að hylla þá.

EM líkur í kvöld með úrslitaleik Englands og Ítalíu. Fyrrnefnda þjóðin getur unnið sinn fyrsta Evrópumeistaratitil í sögunni.

Mikil stemmning hefur verið í Englandi á meðan mótið hefur staðið yfir. Mikil jákvæðni er í landanum almennt, enda gengið gott.

Það mátti sjá á mætingu stuðningsmanna sem kvöddu liðið í gær. Fólk mátti telja í þúsundum.

Wow… what a send-off! 😍

Amazing scenes as the #ThreeLions depart St. George’s Park for the final time. pic.twitter.com/FU9Z3417nC

— England (@England) July 10, 2021