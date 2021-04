Stuðningsmenn Manchester United mótmæla fyrir utan Old Trafford

Mótmæli standa nú yfir fyrir utan Old Trafford í Manchester. Þar krefjast stuðningsmenn Manchester United þess að Glazer-fjölskyldan selji félagið.

Mikið hefur verið um mótmæli gegn knattspyrnueigendum síðustu daga vegna tilraunar 12 liða í Evrópu til að stofna nýja Ofurdeild. Ekkert varð úr deildinni en reiði stuðningsmanna félaganna er enn til staðar, þá sérstaklega þeirra ensku liða sem ætluðu sér að vera með í Ofurdeildinni.

Stuðningsmenn Man Utd söfnuðust saman síðdegis í dag í stórum stíl. Myndir og myndskeið af mótmælunum má sjá hér fyrir neðan:

😡😡😡 Man Utd fans are telling the Glazers exactly how they feel 🎥 MEN pic.twitter.com/eefOe2PEHD — Mirror Football (@MirrorFootball) April 24, 2021

Protesters are starting to gather outside Old Trafford in large numbers to protest against the Glazers. [@BradJCox_] pic.twitter.com/5XaE4gtwm6 — centredevils (@centredevils) April 24, 2021

At least 3000 people are at the Glazers Out Protest at Old Trafford today! Well done 👏 🔰#GlazersOut pic.twitter.com/aj5dNE6kC0 — UtdXclusive 🔰 (@UtdXclusive) April 24, 2021