Lorient vann óvæntan sigur gegn PSG í frönsku úrvalsdeildinni í dag en liðið sat í næst neðsta sæti deildarinnar fyrir leikinn.

Það var dramatík í lokin þegar að Terem Moff skoraði sigurmark Lorient á annarri mínútu uppbótatíma sem tryggði Lorient 3-2 sigur gegn sterku PSG og ákvað liðið að fagna eins Erling Braut Haaland leikmaður Dortmund en hann sá einn um PSG er liðin mættust í Meistaradeild Evrópu á síðasta ári.

Leikmenn PSG voru að öllum líkindum ansi fúlir með leikinn þar sem liðið hefði getað komið sér í efsta sæti deildarinnar og hefur fagnið bara verið salt í sárin.

Lorient players really did the Erling Haaland celebration against PSG when they equalised 😳

They went on to win 3-2… pic.twitter.com/PXexdI5Ngu

