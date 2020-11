Liverpool fær stuðningsmenn á völlinn – Bannað að mæta á leiki Í Manchester

Liverpool getur haft stuðningsmenn á Anfield í fyrsta sinn siðan í mars þegar liðið tekur á móti Wolves fyrstu helgina í desember.

Manchester liðin ásamt fleirum geta ekki fengið stuðningsmenn á vellinn nú þegar útgöngubann fellur úr gildi. Manchester er flokkað sem áhættusvæði og því geta félög á þeim svæðum ekki tekið við stuðningsmönnum.

Aston Villa, Burnley, Sheffield United, West Brom, Leeds United, Newcastle og Wolves eru í sömu stöðu.

Lið í Lundúnum líkt og í Liverpool geta tekið við 2 þúsund stuðningsmönnum.

Helgin 5/6 desember

Aston Villa vs Newcastle United – 0 stuðningsmenn

Brighton vs Southampton – 2,000 stuðningsmenn

Burnley vs Everton – 0 stuðningsmenn

Chelsea vs Leeds – 2,000 stuðningsmenn

Liverpool vs Wolves – 2,000 stuðningsmenn

Manchester United vs Fulham – 0 stuðningsmenn

Sheffield United vs Leicester – 0 stuðningsmenn

Tottenham vs Arsenal – 2,000 stuðningsmenn

West Brom vs Crystal Palace – 0 stuðningsmenn

West Ham vs Manchester United – 2,000 stuðningsmenn

Helgin 12/13 desebmer:

Crystal Palace vs Tottenham – 2,000 stuðningsmenn

Everton vs Chelsea – 2,000 stuðningsmenn

Fulham vs Liverpool – 2,000 stuðningsmenn

Leeds United vs West Ham – 0 stuðningsmenn

Man Utd vs Man City – 0 stuðningsmenn

Newcastle vs West Brom – 0 stuðningsmenn

Southampton vs Sheffield United – 2,000 stuðningsmenn

Wolves vs Aston Villa – 0 stuðningsmenn

Arsenal vs Burnley – 2,000 stuðningsmenn