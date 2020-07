12 ára strákur handtekinn fyrir óboðleg rasísk ummæli

Lögreglan í Vestur-Miðlöndum á Englandi hefur handtekið ungan dreng en þetta kemur fram á Sky Sports íd ag.

Um er að ræða tólf ára strák en hann var handtekinn fyrir ummæli sem hann skrifaði á Instagram.

Skilaboðin voru í garð Wilfried Zaha, leikmanns Crystal Palace, sem mætti Villa í úrvalsdeildinni í dag.

Um var að ræða óboðleg rasísk ummæli en Villa vann með lögreglunni til að hafa uppi á stráknum.

Zaha lék allan leikinn með Palace í dag sem þurfti að sætta sig við 2-0 tap á útivelli.

BREAKING: West Midlands Police have arrested a 12-year-old boy after racist messages were sent to Crystal Palace winger Wilfried Zaha ahead of Sunday’s match against Aston Villa.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 12, 2020