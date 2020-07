Sjáðu ótrúlegt atvik: Leikmaður Lazio rekinn af velli fyrir að bíta andstæðing

Patric, varnarmaður Lazio, varð sér til skammar í leik gegn Lecce í Serie A í kvöld.

Lazio tapaði öðrum leiknum í röð og er nú i raun búið að tapa titilbaráttunni gegn Juventus.

Patric fékk rautt spjald í uppbótartíma en hann ákvað að bíta Giulio Donati, leikmann Lecce.

Patric beit nokkuð fast í handlegg Donati og uppskar verðskuldað rautt spjald.

Þetta ótrúlega atvik má sjá hér.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce’s Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz

— ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2020