Sjáðu hrottalegt olnbogaskot Mitrovic – Langt bann á leiðinni?

Aleksandar Mitrovic, leikmaður Fulham, er líklega á leiðinni í leikbann eftir leik við Leeds í dag.

Fulham þurfti að sætta sig við 3-0 tap gegn toppliðinu og lék Mitrovic allan leikinn.

Serbinn hefði átt að sjá beint rautt spjald í viðureigninni fyrir ljótt olnbogaskot en fékk óskiljanlega ekki áminningu.

Enska knattspyrnusambandið mun án efa skoða atvikið og dæma framherjann í leikbann.

Þetta má sjá hér.

That is absolutely disgusting from Mitrovic! @EFL #LUFC #LEEFUL pic.twitter.com/LjzpIweglq

— Joe Catling (@JoeCatling19) June 27, 2020