Utan vallar: Er það sprengjusvæði að ræða málefni kvenna?

Heitar umræður sköpuðust um ummæli sem féllu í hlaðvarpsþættinum Dr. Football á mánudag, Mikael Nikulásson sérfræðingur þáttarins tjáði sig þá um heimkomu Önnu Bjarkar Kristjánsdóttur sem gekk í raðir Selfoss á dögunum.

„Þetta kostaði meiri pening en ég vil meina að leikmaður í kvennabolta eigi að fá. Hún er á hærri launum en flestir leikmenn í efstu deild karla,“ sagði Mikael sem fékk bágt fyrir.

Taka má undir að Mikael hefði getað orðað hlutina betur en að hálft kvennalandsliðið standi upp og öskri á hann er merki um það hversu langt á eftir kvennaknattspyrnan er eða hvað? Umræða um laun karlmanna í fótbolta er á hverju horni, laun Pálma Rafns Pálmasonar í KR voru á allra vörum þegar hann kom heim árið 2015, svo dæmi sé tekið. Laun knattspyrnumanna úti í heimi eru í öllum blöðum, þeir sagðir þéna of mikið eða of lítið. Eðlileg umræða í knattspyrnu karla en ekki virðist mega gagnrýna það hvort knattspyrnukona þéni of mikið eða of lítið.

Það að laun knattspyrnukvenna séu til umræðu er merki um að íþróttin er á uppleið, fólk hefur skoðun á því að konur í leiknum fá of mikið eða of lítið borgað. Eins og í karlafótboltanum, mikið hefur verið rætt um að leikmenn í íslenskum karlafótbolta fái alltof mikið borgað og enginn hefur orðið reiður.

Ef Anna Björk þénar sama og þeir bestu í Pepsi Max-deild karla, þá er réttlætanlegt að gagnrýna það. 217 áhorfendur voru að meðaltali á leik í Pepsi Max-deild kvenna á síðasta ári, á sama tíma voru 1018 áhorfendur að meðaltali á leik í karlaflokki. Ef deildirnar væru fyrirtæki er augljóst að lið í kvennaflokki á ekki að geta borgað sömu laun og í karlaflokki.

Laun í fótbolta á Íslandi eru alltof há, annað hvert félag rambar á barmi gjaldþrots vegna kórónuveirunnar og hafa flest allir leikmenn þurft að lækka laun sín verulega. Það hefur ekkert að gera með hvort einstaklingurinn sé karl eða kona.

Ég vona að Mikael geri svo ekki þau mistök að ræða líkamlegt atgervi knattspyrnukvenna eins og hann og félagar hans í Dr. Football gerðu í fyrra þegar rætt var um Harald Björnsson markvörð Stjörnunnar. Hann var of þungur að þeirra mati og rætt var um málið, ef slíkt yrði gert í kvennaflokki væri voðinn vís ef mið má taka á umræðunni sem varð í kringum laun Önnu.

Er það sprengjusvæði að ræða málefni kvenna í knattsyrnu á sama hátt og rætt er um málefni karla í boltanum?