Klopp: Ég er ekki trúður

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, sá sína menn vinna Manchester City 3-1 á heimavelli í dag.

Það var mikið fagnað á Anfield eftir leik og eins og venjulega þá var klappað fyrir liðinu eftir sigurinn.

Klopp fagnaði með stuðningsmönnum í leikslok og klappaði fyrir þeim til að þakka fyrir stuðning.

Myndatökumaður Sky Sports bað Klopp um að fagna meira og vildi sjá hann æstari.

Þeir löbbuðu saman að hliðarlínunni en Klopp sagði við tökumanninn: ‘Ég er ekki trúður’ eftir þessa beiðni.

Þetta má sjá hér.

The cameraman asking Klopp to do the fist pumps 🙄 #LFC pic.twitter.com/i5585sksx4

— James Pearce (@JamesPearceLFC) 10 November 2019