Taka hörmungar Solskjær gegn Úlfunum enda í kvöld?

Manchester United heimsækir Wolves i ensku úrvalsdeildinni í kvöld, en um er að ræða leik á Molineux.

Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United þarf að binda enda á slæmt gengi gegn Wolves.

Solskjær hefur mætt Úlfunum þrisvar sem þjálfari á Englandi, hann hefur alltaf tapað.

Tvö af þessum töpum komu með United í fyrra, bæði í deild og bikar á útivelli.

Leikurinn hefst klukkan 19:00 og verður fróðlegt að sjá hvað Solskjær gerir.

❌ Wolves 1-0 Cardiff

❌ Wolves 2-1 Man Utd

Ole Gunnar Solskjær has lost every match across all competitions in which he has faced Wolves as a manager. pic.twitter.com/lUYcEaq9Jp

— Coral (@Coral) August 19, 2019