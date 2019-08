Lineker með fast skot á Mourinho – Er þetta rétt?

Fyrrum knattspyrnustjarnan Gary Lineker ákvað að skjóta hressilega á Jose Mourinho í gær.

Mourinho er fyrrum stjóri Manchester United en hann var rekinn frá félaginu í desember eftir tæplega þrjú hjá félaginu.

Spilamennska United var oft gagnrýnd undir stjórn Mourinho sem er frekar varnarsinnaður stjóri.

United vann 4-0 sigur á Chelsea í gær undir stjórn Ole Gunnar Solskjær sem tók við af Mourinho.

Mourinho var þó staddur á Old Trafford á leiknum en hann var sérfræðingur Sky Sports.

,,Þetta var klárlega besta frammistaða United með Mourinho á Old Trafford,“ skrifaði Lineker og skaut þar á Mourinho.

This is definitely @ManUtd’s best performance with Mourinho at Old Trafford.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 11 August 2019