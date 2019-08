Sjáðu atvikið: Nýr leikmaður Arsenal fékk hressilegt högg í andlitið frá liðsfélaga

Dani Ceballos, nýr leikmaður Arsenal, fékk ansi hressilegt högg í andlitið í dag.

Ceballos er á varamannabekknum þessa stundina en liðið er að vinna Newcastle 1-0.

Pierre-Emerick Aubameyang skoraði mark Arsenal og fagnaði hann ásamt nokkrum varamönnum sem og byrjunarliðsmönnum.

Ainsley Maitland-Niles sló Ceballos andi harkalega í andlitið í fagnaðarlátunum en það var að sjálfsögðu óviljaverk.

Myndband af þessu má sjá hér.

That’s the first and the last time Ceballos will celebrate an Arsenal goal 😂 pic.twitter.com/kTZMkRe8LF

— Football HQ (@FootbaII_HQ) 11 August 2019