Gylfi að fá liðsauka á miðsvæði Everton

Everton er að kaupa Jean-Philippe Gbamin, miðjumann Mainz fyrir 25 milljónir punda.

Mainz hefur samþykkt tilboð Everton en Gbamin fer nú í læknisskoðun hjá Everton.

Hann á að fylla skarð Idrissa Gueye sem gekk í raðir PSG á dögunum, Gbmain er varnarsinnaður miðjumaður.

Hann mun því koma og spila á miðsvæðinu með Gylfa Þór Sigurðssyni en næsta á dagskrá hjá Everton, er að finna varnarmann.

Gbmain er 23 ára gamall en hann lék með yngri landsliðum Frakkland en spilar í dag fyrir Fílabeinsströndina.

