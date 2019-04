Sverrir og félagar kunna að fagna titlum – Sjáðu ástríðuna

Sverrir Ingi Ingason var grískur meistari í gær er lið hans PAOK vann sannfærandi sigur í deildinni.

PAOK vann öruggan 5-0 heimasigur á Levadiakos og er nú með fimm stiga forskot á toppnum.

Aðeins ein umferð er eftir af grísku umferðinni og hefur PAOK því tryggt sér meistaratitilinn sjálfan.

Sverrir hefur ekki verið fastamaður hjá PAOK síðan hann kom til félagsins frá Rostov í janúarglugganum.

Hann kom ekki við sögu í leik gærdagsins en tók að sjálfsögðu þátt í fagnaðarlátunum um kvöldið.

Hér má sjá hvernig titlinum var fagnað.

PAOK fans showing everyone how to celebrate pic.twitter.com/0myg4HJRKo

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 22 April 2019