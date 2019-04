Sá mistök De Gea en brást öðruvísi við en aðrir

David de Gea, markvörður Manchester United, gerði sig sekan um slæm mistök á þriðjudaginn.

De Gea fékk á sig heldur klaufalegt mark í 3-0 tapi gegn Barcelona eftir skot frá Lionel Messi.

Messi átti laust skot að marki De Gea sem missti boltann undir sig og kom Börsungum í 2-0 á Nou Camp.

Marc-Andre ter Stegen, markmaður Barcelona, neitaði að fagna þessu marki Messi eftir mistök De Gea.

,,Ég fagnaði ekki því þetta eru mistök sem ég gæti gert. Allir vita það að De Gea er einn sá besti í heiminum,“ sagði Ter Stegen eftir leikinn.

De Gea er af mörgum talinn einn allra besti markvörður heims en hefur verið í smá lægð undanfarið.

