Sá Barton ráðast á annan þjálfara: Blæddi úr honum eftir leik – ,,Ógeðslegur maður sem á ekki heima í fótbolta“

Joey Barton er þekktur fyrir það að vera ansi skapheitur en hann stýrir í dag liði Fleetwood í ensku þriðju deildinni.

Barton var ansi grófur og vitlaus leikmaður um tíma og nældi sér í ófá rauð og gul spjöld á skrautlegum ferli.

Hann stýrði Fleetwood í leik gegn Barnsley í dag en Barnsley hafði betur með fjórum mörkum gegn tveimur.

Barton fékk ekki að fara beint heim eftir leikinn en lögreglan stöðvaði bifreið hans fyrir utan Oakwell völlinn.

Framherjinn Cauley Woodrow sá atvikið en hann leikur með Barnsley og hraunaði yfir Barton eftir leik.

,,Að Fleetwood sé með þjálfara sem getur beitt annan þjálfara ofbeldi í göngunum er ógeðslegt, það blæddi úr þjálfaranum okkar!“ skrifaði Woodrow.

,,Fólk eins og þú á ekki heima í fótboltanum, þú ert ógeðslegur.“

Deleted Tweet from Barnsley forward Cauley Woodrow on Joey Barton’s alleged assault of Daniel Stendel 😳😳😳 pic.twitter.com/HIeNCGUp1U

— 101 Great Goals (@101greatgoals) 13 April 2019