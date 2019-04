Gervilimur á stað sem þú hefur aldrei séð hann áður: Hver kom með hann?

Síðasti leikur dagsins í ensku úrvalsdeildinni fór fram á Old Trafford í dag þar sem Manchester United spilar.

United fékk lið West Ham í heimsókn í úrvalsdeildinni og vann að lokum 2-1 heimasigur.

Það var Paul Pogba sem gerði bæði mörk United í leiknum og komu þau bæði af vítapunktinum.

Simon Peach, blaðamaður, var staddur á leiknum í kvöld og rakst á athyglisverðan hlut eftir lokaflautið.

Peach sá þá gervilim nálægt leikmannagöngunum á Old Trafford en hvaðan þessi hlutur kom er óvitað.

,,Svo. Margar. Spurningar,“ skrifar Peach og birti myndband af því sem hann sá í kvöld.

Didn’t expect to see this by the Old Trafford dugout. So. Many. Questions. pic.twitter.com/fIlbaxwaxu

— Simon Peach (@SimonPeach) 13 April 2019