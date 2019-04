Leigubílstjóri Arnars opnaði sig um einkalífið: Eiginkonan ekki talað við hann eftir þetta

Arnar Sveinn Geirsson, leikmaður Vals er á ferð og flugi um Bítlaborgina, Liverpool þessa stundina. Þar er hann að gera vel við sig.

Líklegt er að hann verði mættur á leik Liverpool og Porto sem fram fer í kvöld, á Anfield Road.

Arnar nýtti sér þjónustu Uber í dag og þar átti hann spjall við bílstjórann sem er í vandræði með eiginkonu sína.

,,Uberinn okkar í Liverpool var rétt í þessu að segja okkur að í gær hafi hann sagt við konuna sína ef Liverpool á séns á að vinna titil í síðasta leiknum þá sé ekki fræðilegur möguleiki að hann mæti í brúðkaupið sem þeim er boðið í þann dag,“ skrifar Arnar á Twitter.

Liverpool leikur síðasta leikin í ensku úrvalsdeildinni þann 12 maí, þar mætir liðið Wolves. Liverpool er að berjast við Manchester City um sigur í deildinni, liðið situr nú á toppnum með tveggja stiga forystu, en hefur leikið einum leik meira. Sama dag er þeim hjónum boðið í brúðkaup.

Bílstjórinn var harður á því að hann myndi ekki mæta í brúðkaupið en eiginkona hans tók mjög illa í það. ,,Við höfum ekki talað saman síðan, það er heilagur sannleikur.“

Liverpool getur orðið enskur meistari í fyrsta sinn í 29 ár, það er stór merkilegt fyrir alla tengda félaginu.

,,Ég hef beðið eftir þessu alla mína ævi, það er ekki séns í helvíti að ég horfi á leikinn í símanum. Ég er búinn að segja henni að ég fari ekki, að fór allt til fjandans. Þetta er einfallt, ég fer ekki.“

“Waited for this me whole adult life. There’s not a chance in hell I’m watching that game on me phone. I’m not going I told her. Everything exploded, but it’s simple. I’m not going.”

— Arnar Sveinn (@arnarsveinn) April 9, 2019