Ólafur ekki lengi að nefna þann besta: ,,Því miður vorum við ekki nógu góðir í kringum hann“

Hlaðvarpsþátturinn, 90 mínútur hefur hafið göngu sína en um er að ræða þátt sem Hörður Snævar Jónsson, ritstjóri 433.is stýrir.

Rætt verður um fótbolta við áhugaverða gesti í vetur, farið verður um víðan völl.

Gestur þáttarins að þessu sinni er Ólafur Ingi Skúlason sem er 35 ára gamall en hann hefur átt magnaðan feril, byrjaði hann með Fylki en hélt síðan til Arsenal.

Við spurðum Ólaf að því hver væri besti landsliðsmaður sem hann hefði spilað með á ferlinum.

Hann var ekki lengi að kokka upp svar sem kannski kemur landsmönnum lítið á óvart.

Ólafur nefnir Eið Smára Guðjohnsen en hann var lengi langbesti leikmaður landsliðsins er hann spilaði með liðum eins og Chelsea og Barcelona.

,,Eiður Smári. Hann var ótrúlegur leikmaður og ég sem svona djúpur miðjumaður sem reiðir sig á töfra einhverra annarra þá var það hrein unun að spila með honum,“ sagði Ólafur.

,,Hann var alltaf tilbúinn að fá boltann og við vorum því miður ekki nógu góðir í kringum hann.“

