Sjáðu skondið mark sem Arnór skoraði – Kominn með tvennu

Arnór Sigurðsson er að eiga frábæran leik fyrir lið CSKA Moskvu sem spilar við Spartak Moskvu í Rússlandi.

Staðan er 2-0 fyrir gestunum þessa stundina og hefur Arnór skorað bæði mörk liðsins í leiknum.

Fyrra mark Arnórs var heldur betur skemmtilegt en boltinn ætlaði ekki að fara yfir línuna.

Boltinn fór í stöng og slá áður en Arnór gat skorað og bjargaði varnarmaður Spartak einnig á línu.

Hér má sjá bæði mörk hans í dag.

It’s scrappy, but it’s in! CSKA take the lead in the Moscow derby vs Spartak.

Defensive mess from the homeside, but eventually it’s Icelander Arnor Sigurdsson (19) who fires home after a nice backheel from Nikola Vlasic. pic.twitter.com/yW24Xcgd5d

— Russian Football News (@RusFootballNews) 6 April 2019