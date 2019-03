Ronaldo gerði grín að Simeone eftir sigur kvöldsins – Sjáðu atvikið

Cristiano Ronaldo spilaði með Juventus í kvöld sem mætti Atletico Madrid í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Juventus tapaði fyrri leiknum 2-0 á Spáni og var því ekki í frábærri stöðu fyrir viðureign kvöldsins.

Ronaldo nennti ekki að fara heim og gerði hann þrjú mörk í kvöld til að tryggja Juventus sannfærandi 3-0 sigur.

Ronaldo hefur lengi verið talinn einn besti leikmaður heims og jafnvel sá besti að margra mati.

Diego Simeone, stjóri Atletico, kom sér í fréttirnar fyrir fagn sem hann bauð upp á eftir sigur í fyrri leiknum.

Ronaldo sá það fagn og ákvað að gera grín að því eftir leikinn í kvöld. Hann hermdi eftir Simeone sem fékk refsingu frá UEFA.

Myndband af þessu má sjá hér.

What a night. Ronaldo’s hattrick was overshadowed by this. Ffs #UCL #JuveAtleti pic.twitter.com/EqR6R5uT0M

— nakama 🌐 (@YouNakama) 12 March 2019